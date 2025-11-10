Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

«Уважаемые товарищи, друзья, поздравляю личный состав и гражданский персонал ветеранов МВД с праздником — Днем сотрудника органов внутренних дел. Сегодня мы чествуем тех людей, которые выбрали для себя ответственную и трудную службу, кто честно, порой с риском для жизни, выполняет свой служебный и гражданский долг, бескомпромиссно борется с преступностью, насилием, произволом, кто и в этот праздничный день несёт службу на своём рабочем месте — на дежурстве, в усилении, на посту, охраняет покой и безопасность наших граждан», — сказал президент в своем видеопоздравлении.