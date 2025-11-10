Взрыв прогремел в многоэтажном доме в Волгограде, пострадал один человек

Ранее в Тульской области задержали виновника обрушения жилого дома. По информации правоохранителей, в субботу ночью мужчина, проживающий в квартире на первом этаже дома, где произошло частичное обрушение, совершил умышленное действие: он снял заглушки с газового оборудования. Это привело к утечке природного газа в его жилище. Затем, используя зажигалку, он спровоцировал взрыв. Напомним, утром 8 ноября в Тульской области произошло обрушение подъезда жилого дома из-за взрыва газа. В трёхэтажном здании в посёлке Куркино частично разрушен первый подъезд, пострадало четыре человека. Погибших, к счастью, нет.