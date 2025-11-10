Гран-при по фигурному катанию в Казани

Спортсмены выступили в одиночном и парном катании, а также в танцах на льду. Среди взрослых спортсменов разыграли три комплекта медалей, а юниоры посоревновались во всех дисциплинах. Самые яркие события соревнований в галерее «Ъ Волга-Урал».