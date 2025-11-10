Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гран-при по фигурному катанию в Казани

Казань приняла этап Гран-при России по фигурному катанию. С 5 по 9 ноября в столице Татарстана выступили как взрослые фигуристы, так и юниоры.

31

Спортсмены выступили в одиночном и парном катании, а также в танцах на льду. Среди взрослых спортсменов разыграли три комплекта медалей, а юниоры посоревновались во всех дисциплинах. Самые яркие события соревнований в галерее «Ъ Волга-Урал».