Гран-при по фигурному катанию в Казани

Спортсмены выступили в одиночном и парном катании, а также в танцах на льду. Среди взрослых спортсменов разыграли три комплекта медалей, а юниоры посоревновались во всех дисциплинах. Самые яркие события соревнований в галерее «Ъ Волга-Урал».
Казань приняла этап Гран-при России по фигурному катанию. С 5 по 9 ноября в столице Татарстана выступили как взрослые фигуристы, так и юниоры.
