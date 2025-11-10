Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский на себе прочувствовал регулярные отключения электричества в Киеве. Свет пропал, когда бывший комик давал интервью британскому журналисту. Беседа проходила в Мариинском дворце в Киеве, пишет RT.
Как утверждается, интервьюером был журналист издания The Guardian. Прямо во время беседы свет погас, свидетельствуют кадры из видео. Зеленский и журналист в недоумении начали оглядываться по сторонам.
Стоит напомнить, что перебои со светом на Украине наблюдаются в течение двух дней.
Электроснабжение практически полностью отключилось, в том числе, и в Харькове. Вечером 8 ноября почти весь город погрузился во тьму. В некоторых районах Харькова прекратилось водоснабжение.