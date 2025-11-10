В Госдуму внесут проект об индексации зарплат не реже одного раза в год

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внесет в палату парламента законопроект об индексации заработных плат не реже одного раза в год и в размерах не ниже уровня инфляции за предыдущий год, документ имеется в распоряжении РИА Новости.