Фигуриста Петра Гуменника внесли в базу «Миротворца»

Фигуриста и мастера спорта России международного класса Петра Гуменника внесли в базу украинского сайта «Миротворец».
Спортсмена обвиняют в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.
23-летний спортсмен, отмечается на сайте, занимается российской пропагандой и поддерживает внешнюю политику страны. Еще его винят в том, что фигурист несет угрозу Украине.
В базу «Миротворца» так же добавлена информация об отце фигуриста — протоиерее Олеге Гуменнике. Он служит в храме и часто ездит в зону СВО с гуманитарной помощью, сообщает Постньюс.
В сентябре 2025 года Петр Гуменник квалифицировался на Олимпийские игры-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Фигурист занял первое место на отборочном турнире.
Напомним, карьера Петра началась в 2015 году, фигурист дебютировал на юниорском Гран-при, заняв 6-е место в Риге и 4-е в Торуне.
В 2017 году он перешел к тренеру Веронике Дайнеко в клуб Тамары Москвиной. А с 2018 года Петр Гуменник выступает за взрослую сборную России, имеет звание мастера спорта.