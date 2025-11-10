В семье не без чужого: Как СВО разделила семьи Машковых, Максаковых и Радзинских

Сейчас Машкова живёт тем, что организует никому не нужные и закономерно проваливающиеся выступления других беглых российских звёзд, например, Артура Смольянинова*. Сама Машкова тоже выступает. В прошлом году она гастролировала по миру с моноспектаклем «Надеждины», в итоге его свернули на полпути по причине отсутствия интереса у зрителей. Такая же судьба, скорее всего, ждёт и её новый спектакль «Иностранка». На этот раз наученная горьким опытом Машкова ограничилась анонсом премьеры в Кишиневе в конце ноября. Но пока что продана лишь треть билетов из 422. Цена до 650 лей. Даже при солд-ауте спектакль соберёт всего миллион рублей, минус налоги, аренда, зарплаты и прочие расходы. Машкова уже и сама поняла, что самостоятельно ей себя не прокормить. Последнее время она держится рядом с более известными на Западе Чулпан Хаматовой и Иваном Вырыпаевым**. Втроем они скоро выступят в Ереване и Тбилиси.