Bild: Врачи и больницы Германии не готовы к войне

Вооруженные силы Германии (Бундесвер) считают, что система здравоохранения страны, включая врачей, больницы и аптеки, лишь посредственно готова к потенциальному военному конфликту. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на доклад экспертов Бундесвера.
В документе отмечается, что в сфере медицины Германии существуют проблемы с четким распределением обязанностей на случай конфликта, несогласованными каналами коммуникации, а также недостаточными запасами лекарств в аптеках.
Согласно оценкам экспертов, в худшем сценарии ежедневное число раненых среди военнослужащих может достигать тысячи человек. Врачи в таких условиях будут вынуждены работать под «сильной физической и психосоциальной нагрузкой», сталкиваясь с нехваткой медикаментов и консервированной крови.
Для повышения готовности вооруженные силы Германии рекомендуют усилить защиту медицинских учреждений и производителей лекарств, размещать лечебные кабинеты под землей, а также проводить обучение студентов медицинских вузов оказанию помощи при боевых ранениях. По данным Bild, этот доклад является первым подобным документом, подготовленным Бундесвером, передает Газета.Ru со ссылкой на источник.
Ранее лидер сербского «Движения социалистов» Александр Вулин заявил, что мир находится на грани ядерной войны и что третья мировая война фактически уже началась.