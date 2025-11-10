Bild: Врачи и больницы Германии не готовы к войне

Для повышения готовности вооруженные силы Германии рекомендуют усилить защиту медицинских учреждений и производителей лекарств, размещать лечебные кабинеты под землей, а также проводить обучение студентов медицинских вузов оказанию помощи при боевых ранениях. По данным Bild, этот доклад является первым подобным документом, подготовленным Бундесвером, передает Газета.Ru со ссылкой на источник.