В Пермском крае завершены поиски мужчины из Кудымкара, пропавшего в 2023 году

По данным издания «КП-Пермь», 9 ноября пропавший вышел на связь с матерью и написал: «Привет. Хочу домой». Мужчина сообщил, что находится в торговом центре «Гринвич», и попросил его забрать. Родственники, живущие в Екатеринбурге, забрали Артура. В телефонном разговоре он рассказал, что его насильно удерживали в работном доме, отобрали документы и телефон, а также нанесли телесные повреждения. По словам мужчины, он планирует рассказать подробности по возвращении домой.