В Госдуме готовят законопроект об индексации зарплат раз в год

«Дополнить статью 134 Трудового кодекса Российской Федерации… после слов “локальными нормативными актами” словами “не реже одного раза в год и в размере не ниже уровня инфляции за предыдущий год”, — указано в пояснительной записке, которая имеется в распоряжении РИА Новости. В ней отмечается, что в настоящее время статья 134 ТК РФ предусматривает обязанность всех работодателей в коммерческой сфере деятельности проводить индексацию заработной платы в целях сохранения ее покупательной способности, однако срок и периодичность индексации законодательно не установлены.