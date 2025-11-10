Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выдвинул Джона Коула на пост посла США в Белоруссии, информирует Bloomberg.
До этого Коул занимал должность заместителя специального посланника президента США по Украине. Кроме того, он входил в команду юристов Трампа.
В материале сказано, что Коул принимал участие в переговорах с белорусским лидеров Александром Лукашенко «об амнистии для ряда иностранцев».
В сентябре он встретился с Лукашенко и передал распоряжение Трампа о снятии ограничительных мер с белорусской авиакомпании.
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко направил письмо президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу.
