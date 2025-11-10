Ричмонд
Трамп выдвинул Джона Коула на пост посла США в Белоруссии

Коул занимал должность заместителя спецпосланника Трампа по Украине.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выдвинул Джона Коула на пост посла США в Белоруссии, информирует Bloomberg.

До этого Коул занимал должность заместителя специального посланника президента США по Украине. Кроме того, он входил в команду юристов Трампа.

В материале сказано, что Коул принимал участие в переговорах с белорусским лидеров Александром Лукашенко «об амнистии для ряда иностранцев».

В сентябре он встретился с Лукашенко и передал распоряжение Трампа о снятии ограничительных мер с белорусской авиакомпании.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко направил письмо президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу.

