«Чёрная пятница» 2025 в России: даты проведения больших распродаж

История «чёрной пятницы» (Black Friday) — одного из самых громких событий в мире шопинга, открывающего сезон предновогодних распродаж, — началась не в России. Это ежегодное мероприятие родом из 1960-х, оно проводится после американского Дня благодарения. По одной из версий, термин «чёрная пятница» возник в Филадельфии, где из-за наплыва покупателей после праздничного дня увеличилось число беспорядков, так что городская полиция назвала эту пятницу чёрной. Более позитивная трактовка связана с бухгалтерской терминологией: in the black означает «положительный баланс». Подразумевается, что в этот день многие продавцы делали наибольшую выручку. В 1980-х распродажа по всей стране стала занимать уже не один день, а целых четыре, а затем традиция распространилась за пределы континента. Теперь «чёрную пятницу» ждут во всём мире, включая Россию, где аналог американского Thanksgiving Weekend официально был запущен в 2013 году.