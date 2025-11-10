Эксперт: Пропавшая семья Усольцевых могла уехать в США по поддельным документам

Пропавшую в тайге семью Усольцевых ищут уже больше месяца. По официальной версии, они погибли в результате несчастного случая. Однако ни следов, ни останков семьи пока не обнаружили. Все чаще звучит догадка, что Усольцевы сбежали в США. А недавно выяснилось, что глава семейства выходил на связь после исчезновения. «Вечерняя Москва» собрала все, что известно об этом загадочном случае на данный момент.