Эксперт: Пропавшая семья Усольцевых могла уехать в США по поддельным документам

Криминалист Михаил Игнатов высказал предположение, что пропавшая семья Усольцевых могла уехать в Соединенные Штаты Америки.
По его мнению, основной причиной для такого шага могло стать желание воссоединиться с сыном Сергея Усольцева от второго брака, который проживает в США. Эксперт не исключает, что для пересечения границы семья могла воспользоваться поддельными документами.
Игнатов полагает, что Усольцевы могли использовать американскую программу по воссоединению семей. Он предположил, что маршрут мог пролегать через третьи страны, такие как Монголия или Казахстан, являющиеся удобными транзитными пунктами. Криминалист считает, что для такого путешествия семья, вероятно, подготовила фальшивые документы.
Кроме того, Игнатов высказал гипотезу, что Усольцевы могли запросить политическое убежище в США. Это могло быть связано с крупными кредитами, взятыми Сергеем Усольцевым для своего завода, срок погашения которых истекал 14 ноября. Поспешный отъезд из страны мог быть обусловлен желанием избежать выплаты долгов.
Ранее сообщалось, что сын предпринимателя от второго брака, сменивший имя, проживает в Ричмонде, штат Вирджиния, и учится в частной школе. После развода родителей мать увезла его за границу, передает NEWS.ru.
Пропавшую в тайге семью Усольцевых ищут уже больше месяца. По официальной версии, они погибли в результате несчастного случая. Однако ни следов, ни останков семьи пока не обнаружили. Все чаще звучит догадка, что Усольцевы сбежали в США. А недавно выяснилось, что глава семейства выходил на связь после исчезновения. «Вечерняя Москва» собрала все, что известно об этом загадочном случае на данный момент.