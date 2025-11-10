Ричмонд
«Ужас для демократии!»: Трамп рассказал о разоблачении BBC и отреагировал на отставки директоров корпорации

Трамп назвал продажными ушедших из BBC после скандала с фейком журналистов.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал инцидент с опубликованием BBC фейковой новости. Журналисты подделали кадры выступления хозяина Белого дома в 2021 году. На инцидент обратила внимание газета The Daily Telegraph. После раскрытия фейка ряд директоров покинули корпорацию. Дональд Трамп назвал ушедших из BBC журналистов продажными. Так он написал в соцсети.

Президент США отметил, что BBC — «ужас для демократии». Он назвал материалы корпорации «фейковыми новостями».

«Спасибо The Telegraph за разоблачение этих продажных “журналистов”. Это крайне нечестные люди, которые пытались вмешаться в ход президентских выборов. Вдобавок ко всему, они из другой страны, которую многие считают нашим союзником номер один», — отреагировал Дональд Трамп.

Так, об отставке заявили генеральный директор BBC Тим Дэйви и руководитель новостного вещания Дебора Тернесс. Американский лидер раскритиковал журналистов.

