В Госдуме хотят обязать бизнес индексировать зарплату работников раз в год

Нилов предложил регламентировать обязательства бизнеса по индексации зарплат.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуму внесут проект об обязательной индексации зарплат в коммерческом секторе, в документе регламентируется периодичность и размер предполагаемой индексации.

«В скором времени планирую внести на рассмотрение нижней палаты законопроект, устанавливающий конкретные сроки (не реже одного раза в год) и минимальный уровень индексации заработной платы (не ниже уровня инфляции за предыдущий год). Это честное повышение доходов работников на фоне их регулярно растущих расходов», — сказал ТАСС автор инициативы, председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Нилов обратил внимание на то, что на сегодняшний день в коммерческой сфере нет регламентированных обязательств по индексации зарплат, поэтому предприниматели могут годами не индексировать заработок сотрудников и не выдавать им премии.

Механизм ежегодной индексации зарплат предложено закрепить в Трудовом кодексе России.

Ранее в Госдуме объяснили, что ждет работодателей, не повышающих зарплаты сотрудникам.

Как изменятся правила индексации пенсий в 2026 году, читайте здесь на KP.RU.