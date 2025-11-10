В Госдуме хотят обязать бизнес индексировать зарплату работников раз в год

«В скором времени планирую внести на рассмотрение нижней палаты законопроект, устанавливающий конкретные сроки (не реже одного раза в год) и минимальный уровень индексации заработной платы (не ниже уровня инфляции за предыдущий год). Это честное повышение доходов работников на фоне их регулярно растущих расходов», — сказал ТАСС автор инициативы, председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.