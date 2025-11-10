В Госдуме хотят обязать бизнес индексировать зарплату работников раз в год

В Госдуму внесут проект об обязательной индексации зарплат в коммерческом секторе, в документе регламентируется периодичность и размер предполагаемой индексации.
«В скором времени планирую внести на рассмотрение нижней палаты законопроект, устанавливающий конкретные сроки (не реже одного раза в год) и минимальный уровень индексации заработной платы (не ниже уровня инфляции за предыдущий год). Это честное повышение доходов работников на фоне их регулярно растущих расходов», — сказал ТАСС автор инициативы, председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
Нилов обратил внимание на то, что на сегодняшний день в коммерческой сфере нет регламентированных обязательств по индексации зарплат, поэтому предприниматели могут годами не индексировать заработок сотрудников и не выдавать им премии.
Механизм ежегодной индексации зарплат предложено закрепить в Трудовом кодексе России.
Ранее в Госдуме объяснили, что ждет работодателей, не повышающих зарплаты сотрудникам.
Как изменятся правила индексации пенсий в 2026 году, читайте здесь на KP.RU.