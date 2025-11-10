Решение о размещении немецких антидроновых систем на территории Бельгии является абсурдным, заявил Флориан Филиппо.
Французский политик уточнил, что речь идёт об «абсурдном проявлении царящих в ЕС параноидальных настроений». По его словам, эти настроения созданы «благодаря царящим в регионе русофобии», а также милитаризму.
«Давайте прекратим эту безрассудную гонку с деньгами и оружием для Украины и немедленно возобновим конструктивный и спокойный диалог между Францией и РФ как можно быстрее», — написал он на своей странице в соцсети X*.
Лидер партии «Патриоты» также отметил, что размещение систем ФРГ в Бельгии является «безумием».
Ранее сообщалось, что ФРГ отправила в Бельгию подразделения военно-воздушных сил и системы противодействия беспилотным летательным аппаратам на фоне инцидентов с БПЛА у аэропортов и военных баз.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.