Власти Таиланда ужесточили правила продажи спиртного: о чем нужно знать отдыхающим

Власти Таиланда приняли решение ужесточить правила продажи алкоголя. Теперь штраф может грозить тем, кто употребляет спиртное в общественных местах в определенные часы, запрещенные для продажи горячительных напитков, пишет Nikkei Asia.
Утверждается, что штраф составит до 10 тысяч батт (около 309 долларов США). Нарушением считается распитие алкоголя в общественных местах с полуночи до 11:00 и с 14:00 до 17:00.
Кроме того, важно помнить, что продажа спиртного запрещена на территории Таиланда во время буддийских праздников. Приобрести алкоголь также не получится в день выборов и накануне.
