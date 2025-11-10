Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Таиланда ужесточили правила продажи спиртного: о чем нужно знать отдыхающим

Таиланд ввел штраф за распитие алкоголя в неположенное время.

Источник: Комсомольская правда

Власти Таиланда приняли решение ужесточить правила продажи алкоголя. Теперь штраф может грозить тем, кто употребляет спиртное в общественных местах в определенные часы, запрещенные для продажи горячительных напитков, пишет Nikkei Asia.

Утверждается, что штраф составит до 10 тысяч батт (около 309 долларов США). Нарушением считается распитие алкоголя в общественных местах с полуночи до 11:00 и с 14:00 до 17:00.

Кроме того, важно помнить, что продажа спиртного запрещена на территории Таиланда во время буддийских праздников. Приобрести алкоголь также не получится в день выборов и накануне.

Президент России Владимир Путин тем временем одобрил идею введения полного запрета на продажу вейпов на территории страны. Он отметил, что правительство поддержало инициативу «Здорового Отечества».