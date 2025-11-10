Томина разнесли на мемы, Кибрит сломала слава: Куда пропали главные «ЗнаТоКи»

Позже Каневский возобновил активную работу в российском кино. Он вернулся к знакомому зрителю образу в двух новых проектах — фильмах «Третейский судья» (2002) и «Пуд золота» (2003). Однако эти ленты не нашли отклика у публики. Тем не менее творческая карьера Каневского получила новое дыхание благодаря программе «Следствие вели…». В этом документальном проекте актёр выступает в роли рассказчика, погружая зрителей в атмосферу самых резонансных преступлений советской эпохи. Его манера вести передачу завирусилась в Сети, а фраза «но это была уже другая история» даже стала крылатой. В мем превратилась и цитата «но никто, конечно же, ничего не сделал / не смог» — теперь пользователи Сети так обозначают ситуацию, когда кто-то не выполняет то, что нужно.