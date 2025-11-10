Певицу Монеточку* госпитализировали с отеком Квинке во время концерта в Риге

Певица Елизавета Гырдымова*, известная как Монеточка*, была госпитализирована во время концерта в Риге. Выступление пришлось экстренно прервать, когда у артистки на сцене начался отек Квинке. Об этом стало известно в воскресенье, 9 ноября.
По словам самой певицы, она начала задыхаться прямо во время выступления, из-за чего шоу было остановлено. Монеточку доставили в больницу, где ей сделали необходимые уколы. Сейчас артистка дышит нормально, однако призналась, что пока испытывает затруднения с концентрацией, передает Telegram-канал Mash.
В августе народного артиста России Юрия Антонова госпитализировали перед выступлением на музыкальном фестивале «Нова волна» после того, как ему внезапно стала плохо за кулисами.
Кроме того, фанаты певца Филиппа Киркорова, побывавшие на его последних концертах, заподозрили, что у артиста появились проблемы с голосом и дикцией. «Вечерняя Москва» узнала у врача — терапевта-кардиолога Андрея Кондрахина, могли ли пластические операции и несколько наркозов подорвать здоровье артиста.
*Признана иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.