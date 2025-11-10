Певицу Монеточку* госпитализировали с отеком Квинке во время концерта в Риге

По словам самой певицы, она начала задыхаться прямо во время выступления, из-за чего шоу было остановлено. Монеточку доставили в больницу, где ей сделали необходимые уколы. Сейчас артистка дышит нормально, однако призналась, что пока испытывает затруднения с концентрацией, передает Telegram-канал Mash.