Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Певицу-иноагента Монеточку увезли с концерта в Риге из-за отёка Квинке

Монеточку увезли на скорой с выступления в столице Латвии.

Источник: Аргументы и факты

Певицу Монеточку* (настоящее имя — Елизавета Гырдымова*) увезли на больницу с выступления в столице Латвии, прямо на сцене у неё начался отёк Квинке.

Монеточку увезла скорая помощь. Об этом чуть позже рассказала сама артистка в своём блоге в соцсетях. По её словам, сейчас она находится в медучреждении.

«У меня прямо во время концерта случился отек Квинке… В первый раз такое! Начала задыхаться на сцене, увезли на скорой, теперь вот в больнице, прокололи лекарства. Уже дышу нормально, но пока плохо соображаю», — написала певица в Instagram**.

Напомним, Минюст РФ включил Монеточку в список иноагентов в январе 2023 года.

Ранее сообщалось, что суд в российской столице заочно арестовал Елизавету Гырдымову за уклонение от обязанностей иностранного агента. Правоохранители объявили Монеточку в розыск.

* Физическое лицо, выполняющее в РФ функции иностранного агента.

** Корпорация Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана экстремистской и запрещена в РФ.