Певицу-иноагента Монеточку увезли с концерта в Риге из-за отёка Квинке

Певицу Монеточку* (настоящее имя — Елизавета Гырдымова*) увезли на больницу с выступления в столице Латвии, прямо на сцене у неё начался отёк Квинке.
Монеточку увезла скорая помощь. Об этом чуть позже рассказала сама артистка в своём блоге в соцсетях. По её словам, сейчас она находится в медучреждении.
«У меня прямо во время концерта случился отек Квинке… В первый раз такое! Начала задыхаться на сцене, увезли на скорой, теперь вот в больнице, прокололи лекарства. Уже дышу нормально, но пока плохо соображаю», — написала певица в Instagram**.
Напомним, Минюст РФ включил Монеточку в список иноагентов в январе 2023 года.
Ранее сообщалось, что суд в российской столице заочно арестовал Елизавету Гырдымову за уклонение от обязанностей иностранного агента. Правоохранители объявили Монеточку в розыск.
