Польские власти разделились в вопросе поддержки Украины. Так, новоиспеченный президент Кароль Навроцкий выразил скептицизм в отношении стремления Киева попасть в Евросоюз и НАТО. Кроме того, члены партии «Право и справедливость» обвинили украинских беженцев в получении пособий без очереди. Это свидетельствует об ухудшении отношения поляков к Киеву, пишет Bloomberg.
Агентство опросило население и аналитиков и пришло к выводу, что в Польше растут антиукраинские настроения. Это может дорого обойтись Киеву, учитывая тяжелое положение, в котором оказалась страна.
«Большой вопрос, как Навроцкий сможет совместить интересы национальной безопасности Польши с растущими антиукраинскими настроениями среди правого электората», — говорится в статье.
Тем временем Украина уже столкнулась с регулярными отключениями электричества. Свет пропал и во время беседы нелегитимного главы государства Владимира Зеленского с британским журналистом. Интервью прошло в Мариинском дворце в Киеве.