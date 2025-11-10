Поддержка Польшей Киева заметно снижается: о растущих антиукраинских настроениях

Польские власти разделились в вопросе поддержки Украины. Так, новоиспеченный президент Кароль Навроцкий выразил скептицизм в отношении стремления Киева попасть в Евросоюз и НАТО. Кроме того, члены партии «Право и справедливость» обвинили украинских беженцев в получении пособий без очереди. Это свидетельствует об ухудшении отношения поляков к Киеву, пишет Bloomberg.