В Бельгии заметили три беспилотника над АЭС «Дул»

В Бельгии снова замечены неопознанные беспилотные летательные аппараты, на этот раз их пролёт зафиксирован над атомной электростанцией «Дул».
«Три беспилотника были замечены на АЭС “Дул”», — информирует агентство Belga.
Сообщается, что БПЛА пролетели над АЭС около 22 часов, что соответствует полуночи по московскому времени. Происшествие не оказало влияния на работу станции, сказали агентству в энергетической компании Engie.
Накануне бельгийский аэропорт во Льеже приостанавливал работу из-за неопознанных дронов.
Это далеко не первый подобный инцидент в воздушном пространстве европейских стран за последнее время. Так, 7 ноября KP.RU сообщал, что аэропорт Брюсселя на 30 минут приостанавливал работу из-за БПЛА.
Также сообщалось, что руководство Бельгии планирует привести в действие 4-ю статью Вашингтонского договора НАТО. Она означает проведение консультаций по безопасности. Опасения властей связаны с инцидентами с беспилотниками.