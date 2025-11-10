Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бельгии заметили три беспилотника над АЭС «Дул»

Над бельгийской АЭС летали неопознанные беспилотники, обошлось без последствий.

Источник: Комсомольская правда

В Бельгии снова замечены неопознанные беспилотные летательные аппараты, на этот раз их пролёт зафиксирован над атомной электростанцией «Дул».

«Три беспилотника были замечены на АЭС “Дул”», — информирует агентство Belga.

Сообщается, что БПЛА пролетели над АЭС около 22 часов, что соответствует полуночи по московскому времени. Происшествие не оказало влияния на работу станции, сказали агентству в энергетической компании Engie.

Накануне бельгийский аэропорт во Льеже приостанавливал работу из-за неопознанных дронов.

Это далеко не первый подобный инцидент в воздушном пространстве европейских стран за последнее время. Так, 7 ноября KP.RU сообщал, что аэропорт Брюсселя на 30 минут приостанавливал работу из-за БПЛА.

Также сообщалось, что руководство Бельгии планирует привести в действие 4-ю статью Вашингтонского договора НАТО. Она означает проведение консультаций по безопасности. Опасения властей связаны с инцидентами с беспилотниками.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше