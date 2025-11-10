Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кургане почти за 50 млн капитально отремонтируют детский сад

В Кургане капитально отремонтируют детский сад № 138 в Заозерном. Ремонт обойдется почти в 50 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

В 2026 году в Кургане капитально отремонтируют детский сад в Заозерном.

В Кургане капитально отремонтируют детский сад № 138 в Заозерном. Ремонт обойдется почти в 50 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

«Объект закупки — капитальный ремонт здания МБДОУ “Детский сад № 138”, расположенного в 5 микрорайоне, 13. Начальная цена 48 850 202 рубля», — указано на сайте госзакупок.

Согласно документации, капремонт садика должен начаться с 1 января 2026 года. Завершить работы планируется до 30 ноября 2026 года.

Власти Курганской области активно занимаются обновлением образовательных учреждений. Ранее были объявлены тендеры на ремонт лицея № 12 и гимназии № 27 в Кургане, а также детского сада «Аленушка» в поселке Новый мир.