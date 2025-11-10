«Буревестник», «Посейдон» и «Сармат» — оружие Судного дня России: что известно на 2025 год

Боевая часть одного «Сармата» достигает мощности 7,5 мегатонны. Эта смертоносная начинка распределена между несколькими боевыми блоками, которых в каждой ракете может быть от 10 до 15. Также РС-28 может работать в паре с гиперзвуковым «Авангардом», который уже неоднократно вынуждал американских генералов делать пугающие признания. Этот блок способен выходить на рекордную скорость 28 Махов, что делает его недостижимой целью для любой ныне существующей системы ПРО в мире.