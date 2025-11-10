Для сотрудников МВД предложили сделать ежемесячную надбавку к окладу 50%

В своем обращении глава государства подчеркнул, что Министерство внутренних дел и в настоящее время является одним из ключевых элементов государственного аппарата и эффективно выполняет функции по обеспечению безопасности общества и поддержанию внутреннего порядка в стране. Президент отметил, что на органы внутренних дел возложен широкий круг серьезных задач, включая противодействие криминалу, борьбу с экстремизмом и коррупцией, обеспечение безопасности дорожного движения и регулирование миграционных процессов, передает RT.