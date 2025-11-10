Ричмонд
Для сотрудников МВД предложили сделать ежемесячную надбавку к окладу 50%

В качестве меры поддержки сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации необходимо законодательное установление ежемесячной доплаты в размере 50% к их базовому окладу. С такой инициативой выступили во фракции ЛДПР.

«Предлагаемое изменение законодательства предусматривает установление ежемесячной надбавки к окладу денежного содержания сотрудникам, имеющим стаж службы (выслугу) не менее 20 лет и право на пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством РФ», — указано в пояснительной записке к документу, передает РИА Новости.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что сегодня кадровый «недокомплект» отечественной полиции превышает 172 тысячи человек, а в некоторых регионах нехватка сотрудников достигла 40%. По словам Слуцкого, из-за дефицита кадров МВД сложно эффективно бороться с наркопреступностью и нелегальной миграцией, а также обеспечивать правопорядок в целом. В документе также отмечается, что аналогичный механизм надбавок уже действует в отношении сотрудников Следственного комитета РФ.

10 ноября в России празднуется День сотрудника органов внутренних дел, также известный как День полиции. На сайте Кремля опубликовано видеообращение президента России Владимира Путина, в котором он адресовал поздравления сотрудникам, гражданскому персоналу и ветеранам МВД с профессиональным праздником.

В своем обращении глава государства подчеркнул, что Министерство внутренних дел и в настоящее время является одним из ключевых элементов государственного аппарата и эффективно выполняет функции по обеспечению безопасности общества и поддержанию внутреннего порядка в стране. Президент отметил, что на органы внутренних дел возложен широкий круг серьезных задач, включая противодействие криминалу, борьбу с экстремизмом и коррупцией, обеспечение безопасности дорожного движения и регулирование миграционных процессов, передает RT.

