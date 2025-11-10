Список бесплатных прививок для россиян могут расширить

Парламентарий отметил, что клинические исследования препарата завершены успешно, по его словам, сейчас идет процесс увеличения производственных мощностей. Он добавил, что, как только объемы производства достигнут необходимого уровня, позволяющего обеспечить достаточное количество доз, данная вакцина, возможно, будет включена в нацкалендарь, предварительно, это может произойти в 2027 году.