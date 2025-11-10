ТАСС: Визит послов НАТО к бригаде «Хартия» — плохой сигнал для Зеленского

Собеседник агентства также отметил, что на Украине, по его мнению, ведется кампания по «деконструкции образа Зеленского». В качестве начала этой кампании он назвал публикации в украинских СМИ архивных интервью матери президента, где она рассказывала о его детских играх с мясорубками.