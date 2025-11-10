Визит делегации постоянных представителей государств-членов НАТО в расположение 2-го корпуса 13-й бригады Нацгвардии Украины «Хартия» несет негативный сигнал для Владимира Зеленского в преддверии потенциальных выборов. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
По данным источников, послы США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Польши, Нидерландов и Канады прибыли в расположение бригады. Российские силовики считают, что «прибытие западных кураторов в стан политического оппонента Зеленского» является очередным негативным сигналом для действующего президента Украины.
Собеседник агентства также отметил, что на Украине, по его мнению, ведется кампания по «деконструкции образа Зеленского». В качестве начала этой кампании он назвал публикации в украинских СМИ архивных интервью матери президента, где она рассказывала о его детских играх с мясорубками.
По словам источника, подобные ситуации возникают не спонтанно, а создаются целенаправленно, чтобы подорвать доверие к Зеленскому и подготовить почву для избрания нового главы Украины. Российские силовики полагают, что новым президентом Украины станет бывший или действующий военный, который установит «военную диктатуру», что, по их мнению, выгодно Западу.
Кроме того, в силовых структурах отметили, что 13-я бригада Нацгвардии «Хартия» стала «прибежищем для различного рода известных личностей», поскольку дислоцирована в Липцах, где боевые действия ведутся с наименьшей интенсивностью. По словам источника, «медийные герои» из этой бригады «побегут за справками по инвалидности», если в районе Липцов начнутся серьезные боевые действия. Ранее сообщалось, что новый командир бригады «Хартия» якобы продает воинские звания, передает ТАСС.
25 сентября украинский лидер также заявил, что не собирается оставаться лидером страны в мирное время и готов покинуть свой пост после завершения конфликта. Он подчеркнул, что его слова могут серьезно повлиять на политическую ситуацию на Украине.