Монеточку* увезли на скорой с концерта в Риге из-за отёка Квинке

Ранее сообщалось, что певице закрыли въезд на территорию Турции, Сербии, а также Объединенных Арабских Эмиратов из-за критики в адрес России. Кроме того, Монеточка* не имеет право посещать иностранные государства, в которых работает безвизовый режим для российских граждан. В данный список включены, в частности, Белоруссия, Молдавия, Грузия и Черногория.