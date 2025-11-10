Монеточку* увезли на скорой с концерта в Риге из-за отёка Квинке

В Риге отменили концерт певицы Монеточки* из-за того, что у неё прямо на сцене начался приступ. Речь идёт об отёке Квинке, написала певица позже в социальных сетях, извинившись перед зрителями за несостоявшийся концерт.
По словам Монеточки* (настоящее имя — Елизавета Гырдымова*), она начала задыхаться во время выступления. Певицу увезли на скорой, в больнице ей оказали помощь, после чего она смогла нормально дышать.
Ранее сообщалось, что певице закрыли въезд на территорию Турции, Сербии, а также Объединенных Арабских Эмиратов из-за критики в адрес России. Кроме того, Монеточка* не имеет право посещать иностранные государства, в которых работает безвизовый режим для российских граждан. В данный список включены, в частности, Белоруссия, Молдавия, Грузия и Черногория.
Ранее суд заочно арестовал певицу Монеточку* за неисполнение обязанностей иноагента.
*Лицо, внесённое Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.