Жители считают, что взрыв в многоэтажном доме в Волгограде произошёл неслучайно

По данным телегра-канала, перед взрывом очевидцы слышали из квартиры на четвёртом этаже крики. По их словам, супруги выясняли между собой отношения. Так же были слышны громкие удары в стену за десять минут до взрыва. Местные жители считают, что взрыв произошёл неслучайно. Точные причины сейчас выясняются. Пожар в результате взрыва был быстро потушен сотрудниками МЧС. Госпитализирован мужчина.