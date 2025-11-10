Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Учёные зафиксировали на видео уничтожение гигантского протуберанца на Солнце

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН зарегистрировали редкое астрономическое явление — интенсивная солнечная вспышка полностью уничтожила гигантский протуберанец протяжённостью примерно 300 тысяч километров. Соответствующее видео было опубликовано пресс-службой научного учреждения.

Источник: Life.ru

Учёные зафиксировали на видео уничтожение гигантского протуберанца на Солнце. Видео © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS).

На кадрах можно наблюдать, как магнитные структуры, выброшенные из области вспышки, полностью поглощают солнечное образование, после чего, интенсивно вращаясь, возвращаются в поверхность светила. Исследователям удалось зафиксировать всю последовательность этого динамического процесса.

Ранее в воскресенье учёные ИКИ РАН сообщили о мощной солнечной вспышке, направленной прямо в сторону Земли. Это событие может оказать влияние на геомагнитную обстановку на нашей планете в ближайшие дни. Кроме того, согласно прогнозу специалистов Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, в сторону Земли направляются два плазменных образования солнечного происхождения. Согласно расчётам учёных, эти выбросы достигнут нашей планеты на следующей неделе и вызовут умеренные магнитные бури.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.