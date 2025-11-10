Роскачество: Можно пробовать продукты в магазине до оплаты, но есть условия

Роскачество разъяснило, в каких случаях покупатели могут пробовать продукты в магазине до их оплаты на кассе. Об этом сообщили в Telegram-канале Роскачества.
Согласно сообщению ведомства, подобные действия допустимы, если покупатель сохраняет упаковку и затем оплачивает товар. В противном случае попытка употребления продукта до оплаты может быть расценена как мелкое хищение.
Представители Роскачества также напомнили о других правах потребителей. В частности, если цена на кассе отличается от цены на ценнике, покупатель имеет право требовать продажи товара по более низкой цене, указанной в торговом зале. Закон «О защите прав потребителей» обязывает магазины предоставлять достоверную информацию о товаре, включая его стоимость.
Кроме того, в ведомстве уточнили, что россияне не обязаны платить за случайно разбитый товар, если это произошло не по их вине (например, из-за узких проходов, неустойчивой выкладки или скользкого пола без предупреждения). Покупатели также имеют право фотографировать товары, получать возврат за лишнюю позицию в чеке и возвращать продукты ненадлежащего качества, говорится в сообщении.
