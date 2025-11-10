Роскачество: Можно пробовать продукты в магазине до оплаты, но есть условия

Кроме того, в ведомстве уточнили, что россияне не обязаны платить за случайно разбитый товар, если это произошло не по их вине (например, из-за узких проходов, неустойчивой выкладки или скользкого пола без предупреждения). Покупатели также имеют право фотографировать товары, получать возврат за лишнюю позицию в чеке и возвращать продукты ненадлежащего качества, говорится в сообщении.