Финансист назвал главную проблему с покупкой жилья на ближайшие годы

Зато возможны другие проблемы — за время простоя в незаселенных домах накопились проблемы, ведь случился естественный износ. Столкнуться с этим придется будущим покупателям. Им же с немалой вероятностью придется оплатить услуги ЖКХ за период, пока квартиры были на балансе застройщика.