Эксперт рассказала, оплачивается ли обеденный перерыв

«По российскому трудовому законодательству обеденный перерыв не включается в рабочее время. Согласно статье 108 Трудового кодекса РФ, каждому работнику полагается перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут. Этот период не оплачивается и не входит в норму рабочего дня», — сказала Голубева.