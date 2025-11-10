Актер Рассел Кроу сбросил 26 килограммов, отказавшись от алкоголя

Обладатель премии «Оскар» Рассел Кроу рассказал о кардинальных изменениях в своей жизни после съемок в исторической драме «Нюрнберг», где он сыграл Германа Геринга. Актер сообщил в подкасте Joe Rogan Experience, что за последний год ему удалось сбросить 26 килограммов, похудев со 126 до 100 килограммов.
По словам 61-летнего Кроу, основным фактором его преображения стал отказ от алкоголя. Он отметил, что, будучи «представителем рабочего класса», считает выпивку своим правом, однако с возрастом стал лучше понимать свои возможности, поэтому делает выбор в пользу трезвости осознанно, не злоупотребляя алкоголем.
Актер также всерьез занялся своим здоровьем, пройдя курс инъекций в рамках сотрудничества с медицинской платформой, что помогло ему справиться с давними болями, вызванными артритом. Кроу отметил, что намерен сохранить эти позитивные изменения в долгосрочной перспективе.
