Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

По всей Украине объявили тревогу с воздуха

В Киеве и Киевской области сирены включили после полуночи.

Источник: Аргументы и факты

На всей украинской территории объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

В Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях сирены были включены два часа назад. В Киеве и Киевской области тревогу объявили в 00:09 мск. Во многих украинских регионах воздушная тревога была объявлена примерно в 01:30 мск.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье по объектам Вооружённых сил Украины был нанесён самый масштабный удар ракетами «Кинжал».

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше