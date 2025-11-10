По всей Украине объявили тревогу с воздуха

На всей украинской территории объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.
В Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях сирены были включены два часа назад. В Киеве и Киевской области тревогу объявили в 00:09 мск. Во многих украинских регионах воздушная тревога была объявлена примерно в 01:30 мск.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье по объектам Вооружённых сил Украины был нанесён самый масштабный удар ракетами «Кинжал».
