В МВД рассказали, как мошенники заставляют жертв оформлять кредитные карты

Так, одна из потерпевших нашла удаленную работу по заполнению карточек товаров для маркетплейса, после чего с ней связался «специалист» и сообщил о необходимости пройти бесплатное обучение, на что она согласилась.
Для начала работы мошенники попросили девушку оформить кредитную карту, а затем переводить на их счета деньги якобы для рабочих нужд. При этом злоумышленники обещали гарантированный возврат средств.
Потерпевшая сделала несколько переводов, но ни работу, ни возврата денег так и не получила.
Ранее в МВД предупредили, что мошенники начали похищать личные данные и деньги россиян под предлогом оформления виртуальной кредитной карты с оплатой «комиссии».
В полиции призвали россиян никогда не переводить предоплату до получения кредита, не вводить личные данные на подозрительных сайтах, а также проверять интернет-ресурсы и быть внимательными.