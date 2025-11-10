Ричмонд
В МВД рассказали, как мошенники заставляют жертв оформлять кредитные карты

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Мошенники под видом работодателей просят кандидатов оформлять кредитные карты и переводить на их счета деньги якобы для рабочих нужд, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Так, одна из потерпевших нашла удаленную работу по заполнению карточек товаров для маркетплейса, после чего с ней связался «специалист» и сообщил о необходимости пройти бесплатное обучение, на что она согласилась.

Для начала работы мошенники попросили девушку оформить кредитную карту, а затем переводить на их счета деньги якобы для рабочих нужд. При этом злоумышленники обещали гарантированный возврат средств.

Потерпевшая сделала несколько переводов, но ни работу, ни возврата денег так и не получила.

Ранее в МВД предупредили, что мошенники начали похищать личные данные и деньги россиян под предлогом оформления виртуальной кредитной карты с оплатой «комиссии».

В полиции призвали россиян никогда не переводить предоплату до получения кредита, не вводить личные данные на подозрительных сайтах, а также проверять интернет-ресурсы и быть внимательными.