Булатов стал самым продаваемым художником России за несколько часов до смерти

Незадолго до своей кончины, на 93-м году жизни, советский и российский художник, почетный член Российской академии художеств (РАХ) Эрик Булатов возглавил список самых продаваемых ныне живущих российских художников. Рейтинг составлен для Forbes галереями-участницами «Ассоциации галерей».

В первую пятерку лидеров, помимо Булатова, вошли Юрий Купер, Виталий Пушницкий, а также дуэт Ольги и Олега Татаринцевых и Олег Доу. В топ-20 представлены художники, сочетающие активное участие в рыночных и институциональных проектах, а также заметное присутствие в современном художественном процессе.

Согласно исследованию, рейтинг отражает текущую динамику российского арт-рынка, где наблюдается повышенный спрос на работы художников, активно участвующих в выставках и музейных проектах. Методология оценки основывается на динамическом индексе, учитывающем частоту продаж, ценовой уровень и институциональную активность авторов, передает ТАСС.

9 ноября на 92-м году жизни умер художник Эрик Булатов. Произведения Булатова сегодня хранятся в крупнейших музеях мира — в Третьяковской галерее, Центре Помпиду, Музее Гуггенхайма и других. Позже подруга семьи Булатова сообщила, что эмфизема легких привела к смерти художника.