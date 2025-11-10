Ричмонд
Пешеходную дорожку в Усть-Илимске улучшили с помощью платформы обратной связи

В одном из дворов города автомобили передвигались по пешеходной дорожке.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Пешеходную дорожку в Усть-Илимске улучшили с помощью платформы обратной связи. Ее создали по поручению президента России Владимира Путина, и в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Благодаря платформе жители Иркутской области могут решить волнующие их вопросы.

— Жительница Усть-Илимска сообщила через ПОС, что в одном из дворов города автомобили передвигаются по пешеходной дорожке, что подвергает людей опасности, — уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Комитет городского благоустройства городской администрации сообщил о принятых мерах: специалисты установили на пешеходной дорожке барьеры, блокирующие движение автомобилей. В ответ на решение проблемы, женщина оставила положительный отзыв на платформе, отметив качество обратной связи оценкой в пять баллов.