Пешеходную дорожку в Усть-Илимске улучшили с помощью платформы обратной связи. Ее создали по поручению президента России Владимира Путина, и в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Благодаря платформе жители Иркутской области могут решить волнующие их вопросы.