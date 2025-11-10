Самолёт Трампа пролетел низко над стадионом во время матча в Мэрилэнде

Самолёт президента Соединённых Штатов Дональда Трампа появился над стадионом «Нортвест» в штате Мэриленд в ходе матча по американскому футболу.
На стадионе встретились команды «Вашингтон Коммандерс» и «Детройт Лайонс».
«Президентский самолёт низко пролетел над стадионом “Нортвест” в американском штате Мэриленд во время матча по американскому футболу между командами “Вашингтон Коммандерс” и “Детройт Лайонс”», — говорится в сообщении Белого дома в соцсети X*.
Трамп показал кадры с самолётом в своей соцсети Truth Social.
«Ни у кого не было такого пролёта», — сказал он во время встречи с журналистами после посадки на авибазе «Эндрюс».
Ранее сообщалось, что Трамп потребовал вернуть историческое название команде «Вашингтон Коммандерс». В 2020 году на фоне расовых протестов спортсмены отказались от названия Redskins («Краснокожие»). Команда стала называться Washington Football Team, а затем Washington Commander.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.