Названа причина смерти известного художника, автора картины «Слава КПСС» Эрика Булатова

В воскресенье, 9 ноября, скончался популярный и высокооплачиваемый российский художник Эрик Булатов. Одна из его самых известных картин — «Слава КПСС» — продана за 2,1 миллиона долларов. Стало известно, от чего скончался художник. Его сразила эмфизема легких, пишет ТАСС.
Подробностями поделилась подруга семьи творца Татьяна. Она рассказала, что Эрик Булатов три дня лежал в больнице в Париже. Он скончался в медучреждении.
«Последний год Эрик очень сильно болел: была эмфизема легких, от которой он и ушел из жизни», — объяснила Татьяна.
Стоит отметить, что Эрик Булатов был почетным членом Российской академии художеств. Он дожил до 92-х лет. Его выставки проводили в Третьяковской галерее, Национальном музее Монако и других.
Среди картин Эрика Булатова выделяются также труды «Свобода есть свобода», «Улица Красикова», «Тучи растут», «Живу-Вижу» и другие. Он писал в направлении соц-арт. Эрик Булатов экспериментировал с различными модернистскими стилями в живописи, отражая действительность и существующие в обществе проблемы.
Татьяна также рассказала о церемонии прощания с художником. Она состоится в Париже. Значительную часть своей жизни Эрик Булатов жил во Франции. Он хотел, по словам Татьяны, чтобы было отпевание. Позже в России пройдут похороны художника. Такова была воля Булатова, подытожила Татьяна.
В советские годы Эрик Булатов успешно работал иллюстратором детских книг. С 1989 года он жил в Нью-Йорке, а позже, в 1992 году, — переехал работать в Париж. Однако художник активно реализовывал творческие проекты в России. В 2020 году в Выксе по его эскизу появился крупный мурал. В 2023 году прошла большая выставка, посвященная 90-летию художника. Ее организовали в Нижнем Новгороде. В 2024-м году картины Эрика Булатова выставили в Мультимедиа Арт Музее в Москве.
