Названа причина смерти известного художника, автора картины «Слава КПСС» Эрика Булатова

В советские годы Эрик Булатов успешно работал иллюстратором детских книг. С 1989 года он жил в Нью-Йорке, а позже, в 1992 году, — переехал работать в Париж. Однако художник активно реализовывал творческие проекты в России. В 2020 году в Выксе по его эскизу появился крупный мурал. В 2023 году прошла большая выставка, посвященная 90-летию художника. Ее организовали в Нижнем Новгороде. В 2024-м году картины Эрика Булатова выставили в Мультимедиа Арт Музее в Москве.