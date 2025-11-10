Трамп поблагодарил The Telegraph за разоблачение «коррумпированных журналистов» BBC

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность газете The Telegraph за «разоблачение» сотрудников BBC, назвав их «коррумпированными журналистами». Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
Трамп также прокомментировал уход гендиректора BBC Тима Дэйви и главного исполнительного директора департамента новостей Деборы Тернесс, охарактеризовав их как «крайне нечестных людей», которые пытались вмешаться в президентские выборы.
— Какой ужас для демократии, — добавил американский лидер.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала BBC «фейковым СМИ» в интервью The Telegraph.
По информации газеты The Daily Telegraph от 3 ноября, в программе Panorama, которая вышла в эфир в октябре 2024 года перед президентскими выборами в США, выступление Трампа было смонтировано так, что создавалось впечатление, будто он призывает к захвату здания Конгресса, хотя на самом деле он говорил о необходимости мирного выражения гражданской позиции.
Ранее Трамп в очередной раз в уничижительной форме высказался о своем бывшем помощнике. Глава Белого дома раскритиковал СМИ за цитирование «уволенных неудачников» и «действительно глупых людей, вроде Джона Болтона», который заявил о победе Путина еще до встречи.