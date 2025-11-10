Ричмонд
Трамп поблагодарил The Telegraph за разоблачение «коррумпированных журналистов» BBC

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность газете The Telegraph за «разоблачение» сотрудников BBC, назвав их «коррумпированными журналистами». Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Трамп также прокомментировал уход гендиректора BBC Тима Дэйви и главного исполнительного директора департамента новостей Деборы Тернесс, охарактеризовав их как «крайне нечестных людей», которые пытались вмешаться в президентские выборы.

— Какой ужас для демократии, — добавил американский лидер.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала BBC «фейковым СМИ» в интервью The Telegraph.

По информации газеты The Daily Telegraph от 3 ноября, в программе Panorama, которая вышла в эфир в октябре 2024 года перед президентскими выборами в США, выступление Трампа было смонтировано так, что создавалось впечатление, будто он призывает к захвату здания Конгресса, хотя на самом деле он говорил о необходимости мирного выражения гражданской позиции.

Ранее Трамп в очередной раз в уничижительной форме высказался о своем бывшем помощнике. Глава Белого дома раскритиковал СМИ за цитирование «уволенных неудачников» и «действительно глупых людей, вроде Джона Болтона», который заявил о победе Путина еще до встречи.

