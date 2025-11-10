В России выросла социальная пенсия

В начале 2025 года размер соцпенсии составил 13 511,95 рубля.
Средний размер социальной пенсии в России на 1 октября 2025 года составил 15 514,11 рубля в месяц. В начале года этот показатель был ниже — 13 511,95 рубля. Это следует из данных Социального фонда России (СВР).
По данным СВР, на 1 октября текущего года общее число пенсионеров в Российской Федерации составило более 40,6 миллиона человек. Из них 7,354 миллиона продолжают осуществлять трудовую деятельность, а 33,308 миллиона — не работают.