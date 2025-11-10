Назван продукт для улучшения сосудов головного мозга и памяти

Ранее Life.ru объяснил, почему жевание бетельного ореха — прямой путь к зависимости. Проблема заключается в том, что бетель негативно влияет на нервную систему, действуя как мощный нейростимулятор. Содержащийся в нём ареколин может вызывать такие острые состояния, как жар и помутнение сознания. В связи с ростом заболеваемости раком ротовой полости власти ряда азиатских стран, включая Китай и Тайвань, уже ввели ограничения на рекламу и распространение этого продукта.