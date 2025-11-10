Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назван продукт для улучшения сосудов головного мозга и памяти

Регулярное употребление жареного несолёного арахиса способно улучшать работу мозга и замедлять возрастные когнитивные нарушения. К такому выводу пришли исследователи из Маастрихтского университета, о чём сообщает журнал Clinical Nutrition (CN).

Источник: Life.ru

В исследовании приняли участие здоровые люди в возрасте от 60 до 75 лет. В течение 16 недель они ежедневно съедали по 60 граммов арахиса.

Уже через четыре месяца у участников эксперимента зафиксировали улучшение мозгового кровотока и повышение вербальной памяти. По словам руководителя работы, доцента Петера Йориса, увеличение мозгового кровотока говорит о лучшем снабжении нейронов кислородом и питательными веществами.

Особенно выраженные улучшения наблюдались в лобных и височных долях мозга — областях, отвечающих за память и внимание.

Ранее Life.ru объяснил, почему жевание бетельного ореха — прямой путь к зависимости. Проблема заключается в том, что бетель негативно влияет на нервную систему, действуя как мощный нейростимулятор. Содержащийся в нём ареколин может вызывать такие острые состояния, как жар и помутнение сознания. В связи с ростом заболеваемости раком ротовой полости власти ряда азиатских стран, включая Китай и Тайвань, уже ввели ограничения на рекламу и распространение этого продукта.

Всё о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Тайвань: остров, вокруг которого кипят политические страсти
Остров Тайвань известен своей развитой экономикой, мощной индустрией высоких технологий и живописной природой, которая сочетает в себе современные мегаполисы и горные массивы. Конфликт вокруг его статуса остается одним из главных источников противостояния в Восточной Азии: собрали главное об этом необычном регионе.
Читать дальше