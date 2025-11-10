Врач рассказала, кому нельзя есть хурму

«Из-за высокого содержания сахаров чрезмерное употребление может вызывать запоры и повышение уровня глюкозы в крови. Людям с сахарным диабетом и склонностью к запорам следует употреблять хурму в ограниченном количестве — один или два небольших плода в день», — сказала Пехотина.