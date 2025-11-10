Ричмонд
Врач рассказала, кому нельзя есть хурму

Врач Пехотина: ограничить употребление хурмы следует людям с сахарным диабетом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Ограничить употребление хурмы до одного или двух плодов в день рекомендуется людям с сахарным диабетом и склонностью к запорам, заявила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области Елена Пехотина.

«Из-за высокого содержания сахаров чрезмерное употребление может вызывать запоры и повышение уровня глюкозы в крови. Людям с сахарным диабетом и склонностью к запорам следует употреблять хурму в ограниченном количестве — один или два небольших плода в день», — сказала Пехотина.

Также врач обратила внимание на полезные свойства хурмы, богатой антиоксидантами, каротиноидами, витамином C и калием.

«Она способствует укреплению сосудов, улучшает обмен веществ, положительно влияет на работу кишечника и иммунной системы», — отметила Пехотина.