Ощутимые магнитные бури ждут свердловчан из-за вспышек на Солнце

«К Земле за этот период должны прийти два выброса плазмы. Первый — от относительно небольшой вспышки M1.7, произошедшей 7 ноября. От него прогнозируется умеренное воздействие среднего уровня G2 уже завтра в первой половине дня», — рассказали в telegram-канале лаборатории.