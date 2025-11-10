Ричмонд
Мирошник: Зеленский «выжимает финансовую слезу» театральными эффектами

Зеленский пытается разжалобить спонсоров из европейских государств.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский пытается «выжать скупую финансовую слезу», жалуясь на перебои с электроэнергией, заявил посол МИД Российской Федерации по особым поручениям по преступлениям Киева Родион Мирошник.

Он уточнил, что Зеленский осуществляет попытки разжалобить спонсоров из европейских государств. По словам Мирошника, Зеленскому нравятся «мелкие театральные эффекты».

«Нравятся Зеленскому мелкие театральные эффекты… Сирена авиаудара уже была для Байдена в Киеве, бомбоубежище для Штайнмайера в Чернигове… теперь страдания от истерзанной энергосистемы?!», — написал Мирошник в Telegram.

Ранее сообщалось, что во время интервью Зеленского британскому изданию The Guardian выключился свет. Момент отключения разместили на YouTube-канале британской газеты. Через некоторое время свет включили, а интервью было завершено.

