Экономист объяснила, кому поднимут пенсии в декабре

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В декабре ряд категорий пенсионеров смогут рассчитывать на увеличение страховой пенсии за счет роста входящей в нее фиксированной выплаты, рассказала агентству «Прайм» профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
Это касается пенсионеров, достигших возраста 80 лет, а также тех, кому была назначена инвалидность первой группы. В число граждан, чья пенсия вырастет, войдут пенсионеры, у которых появились иждивенцы.
«Когда пенсионеру исполняется 80 лет, в следующем месяце фиксированную выплату увеличивают в два раза, однако речь идет только о получателях страховой пенсии по старости», — поясняет экономист.
В случае назначения страховой пенсии по инвалидности до наступления 80-летнего возраста, нового повышения не случится. Не коснется оно и выплат для инвалидов с детства, граждан, получающих социальную пенсию и пенсию по потере кормильца, уточняет Финогенова.