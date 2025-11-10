Экономист объяснила, кому поднимут пенсии в декабре

В случае назначения страховой пенсии по инвалидности до наступления 80-летнего возраста, нового повышения не случится. Не коснется оно и выплат для инвалидов с детства, граждан, получающих социальную пенсию и пенсию по потере кормильца, уточняет Финогенова.