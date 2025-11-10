Ричмонд
Экономист объяснила, кому поднимут пенсии в декабре

Экономист Финогенова: с 1 сентября поднимут пенсию тем, кому исполнилось 80 лет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В декабре ряд категорий пенсионеров смогут рассчитывать на увеличение страховой пенсии за счет роста входящей в нее фиксированной выплаты, рассказала агентству «Прайм» профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Это касается пенсионеров, достигших возраста 80 лет, а также тех, кому была назначена инвалидность первой группы. В число граждан, чья пенсия вырастет, войдут пенсионеры, у которых появились иждивенцы.

«Когда пенсионеру исполняется 80 лет, в следующем месяце фиксированную выплату увеличивают в два раза, однако речь идет только о получателях страховой пенсии по старости», — поясняет экономист.

В случае назначения страховой пенсии по инвалидности до наступления 80-летнего возраста, нового повышения не случится. Не коснется оно и выплат для инвалидов с детства, граждан, получающих социальную пенсию и пенсию по потере кормильца, уточняет Финогенова.