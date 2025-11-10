Ричмонд
Названы самые неожиданные способы заглушить зверский голод

Диетолог Денисенко: Легкий способ заглушить голод — почистить зубы мятной пастой.

Источник: Комсомольская правда

Зверский голод порой охватывает так внезапно, что удержаться от перекуса кажется невозможным. Врач-диетолог Людмила Денисенко назвала в беседе с KP.RU необычные методы, которые помогают контролировать аппетит.

— Самый простой способ заглушить внеурочный голод — почистить зубы «термоядерной» мятной пастой. И про язык не забудьте! Или прополоскать рот ополаскивателем с ярким вкусом. После этого любой супервкусный продукт покажется отвратительным, — посоветовала эксперт.

Кроме того, врач посоветовала заменить вредные перекусы полезными напитками. Стакан кефира или теплого молока со специями, например куркумой, корицей или имбирем с медом, быстро «удовлетворяет» центр голода в мозгу и приносит пользу организму.

Часто физический голод можно спутать с эмоциональным. Диетолог посоветовала позвонить подруге, родителям или даже психологу, чтобы отвлечься. А чтобы не провоцировать лишний аппетит, стоит убрать телевизор с кухни. Негативные новости и реклама вкусностей заставляют есть больше, а мозг не успевает понять, что вы уже сыты.