Названы самые неожиданные способы заглушить зверский голод

Часто физический голод можно спутать с эмоциональным. Диетолог посоветовала позвонить подруге, родителям или даже психологу, чтобы отвлечься. А чтобы не провоцировать лишний аппетит, стоит убрать телевизор с кухни. Негативные новости и реклама вкусностей заставляют есть больше, а мозг не успевает понять, что вы уже сыты.