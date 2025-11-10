Следователь МВД рассказал, как мошенники в Петербурге обманывают жертв

«Тем не менее, обычно на четвертый-пятый случай передачи посылки или денежных средств у курьеров срабатывает какой-то триггер, они начинают понимать, что помогают мошенникам, и останавливаются. Но есть и такие, кто продолжает», — рассказал Григорян. В качестве примера он привел историю петербургской пенсионерки, которая не перестала работать курьером мошенников даже после того, как оказалась в отделе полиции, где ей разъяснили ситуацию.