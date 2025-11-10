Ричмонд
Россиянам назвали средний размер социальной пенсии

Соцфонд: социальная пенсия в России составила более 15,5 тысячи рублей.

Источник: Комсомольская правда

В России повысились размеры социальных пенсий. Средняя выплата составляет более 15,5 тысячи рублей ежемесячно. Об этом рассказали в Соцфонде, транслирует РИА Новости.

Согласно данным на октябрь, средний размер социальной пенсии поднялся до 15 514,11 рубля. Это на две тысячи больше, чем в январе 2025 года.

Выплаты для работающих и нетрудящихся пенсионеров существенно отличаются. Для первой категории социальная пенсия в среднем составляет 11 705,66 рубля. Неработающие пожилые граждане получают порядка 15 814,26 рубля, гласят сведения Соцфонда.

В Госдуме предложили обязать бизнес индексировать зарплаты. В законопроекте регламентируется периодичность и размер предполагаемого повышения. Так, предлагается индексировать зарплаты сотрудникам не реже одного раза в год.